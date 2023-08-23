Ожидается, что "Франклин" пройдет над островом и принесет от 25 до 38 см атмосферных осадков. Рано утром в среду он находился примерно в 235 км от столицы Доминиканской Республики Санто-Доминго. Максимальная скорость ветра в нем достигает 75 км/ч, и он движется в сторону острова со скоростью около 15 км/ч.

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри во вторник призвал население запастись водой, продовольствием и медикаментами.

В Доминиканской Республике власти закрыли школы, правительственные учреждения и несколько аэропортов как минимум на 24 часа.

"Франклин" стал седьмым штормом в этом атлантическом сезоне ураганов, который получил имя. Восьмой шторм "Герт" рассеялся во вторник. Атлантический сезон ураганов длится с 1 июня до 30 ноября.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США ранее предупреждало, что в этом году сезон будет особо интенсивным, ожидается около 14-21 штормов, которым дадут имена. Из них от 6 до 11 могут быть ураганами, а от 2 до 5 — крупными ураганами.