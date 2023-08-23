По словам директора департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и воспитания министерства образования региона Владимира Морозова, формирование образовательно-туристического продукта — это одна из задач проекта.
"В школах и колледжах создадут новые учебно-методические комплексы, которые будут включать выездные мероприятия для детей и молодежи во время образовательного процесса. Особое внимание уделят развитию проектно-исследовательской деятельности детей", — отметил Морозов.
По информации пресс-службы, в Туле накануне завершился Выездной экспертный десант всероссийской программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Классная страна".
Под руководством тренеров "Классной страны" команда региона создавала познавательные и профориентационные программы путешествий. Участники разрабатывали туристические маршруты по пяти тематическим направлениям с привязкой к школьным предметам: "История и патриотизм", "Культура", "Экология", "Наука", "Спорт и здоровый образ жизни".
"В дальнейшем они станут элементом вариативной части внеурочной деятельности программ основного и дополнительного образования", — говорится в сообщении.
Проект реализует АСИ в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Экспертный совет определит 15 лучших программ, представленных регионами. Они будут рекомендованы для включения в реестр проекта "Больше, чем путешествие" и реестр школьных маршрутов министерства просвещения РФ. Победителей "Классной страны" наградят в декабре.