"В проектировании маршрутов участвуют как сами школьники и студенты, так и специалисты культурных и образовательных пространств, которым предстоит предложить этой целевой аудитории уникальный контент", — говорится в сообщении.

По словам директора департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и воспитания министерства образования региона Владимира Морозова, формирование образовательно-туристического продукта — это одна из задач проекта.

"В школах и колледжах создадут новые учебно-методические комплексы, которые будут включать выездные мероприятия для детей и молодежи во время образовательного процесса. Особое внимание уделят развитию проектно-исследовательской деятельности детей", — отметил Морозов.

По информации пресс-службы, в Туле накануне завершился Выездной экспертный десант всероссийской программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Классная страна".

Под руководством тренеров "Классной страны" команда региона создавала познавательные и профориентационные программы путешествий. Участники разрабатывали туристические маршруты по пяти тематическим направлениям с привязкой к школьным предметам: "История и патриотизм", "Культура", "Экология", "Наука", "Спорт и здоровый образ жизни".

"В дальнейшем они станут элементом вариативной части внеурочной деятельности программ основного и дополнительного образования", — говорится в сообщении.

Проект реализует АСИ в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Экспертный совет определит 15 лучших программ, представленных регионами. Они будут рекомендованы для включения в реестр проекта "Больше, чем путешествие" и реестр школьных маршрутов министерства просвещения РФ. Победителей "Классной страны" наградят в декабре.