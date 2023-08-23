"Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло два самолета. Пассажиры указанных рейсов доставлены в аэропорты назначения", — сообщила представитель ведомства журналистам.

В настоящее время все четыре аэропорта работают штатно, отметила она.

Обслуживание рейсов во "Внуково" ограничивалось с 2:18 до 04:00 мск, уточнили в пресс-службе аэропорта. В "Домодедово" ограничения действовали с 02:24 до 03:58, сообщил представитель аэропорта.

В ночь со вторника на среду один беспилотник был сбит силами противовоздушной обороны в Можайском районе Подмосковья, второй попал в строящееся здание в районе Москва-Сити, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин.