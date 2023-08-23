«К странам с самыми простыми в получении шенгенскими визами в настоящий момент можно отнести Грецию, Венгрию и Италию. С записью по-прежнему сохраняются большие сложности, в особенности по направлениям Испания и Франция. Однако мы не наблюдаем возрастания количества отказов. Если не брать во внимание Германию, которая отказывала практически всем мужчинам, что фактически привело к отсутствию подач на визы в эту страну», – цитирует ее пресс-служба группы.

По словам Липатовой, на текущий момент официальный срок оформления шенгенских виз составляет от 15 до 45 календарных дней.

Как показывают данные «Аэроклуба», среди неевропейских стран одна из самых простых в оформлении виз – в Мексику. Она делается бесплатно за 1-2 дня на 20 дней. На втором месте по доступности – виза в Южную Корею, которую можно получить за пять рабочих дней на два года, ее стоимость составляет 10 тыс. корейских вон (чуть больше 700 рублей). Срок оформления электронной визы в Индию – от четырех дней, ее стоимость составляет $25 на месяц, $40 на год, $80 на пять лет. Бизнес визу в страну можно оформить за $100 на год.

«Наиболее высокие визовые сборы по-прежнему устанавливает для российских граждан посольство Великобритании – 361 фунт за двухлетнюю визу или 655 фунтов за пятилетнюю. При этом срок ожидания слота составляет порядка месяца, а рассмотрение длится от двух месяцев. Также среди самых дорогих – виза в США (185 долларов США), Саудовскую Аравию (160 долларов США за туристическую визу на год) и Канаду (160 долларов США)», — отмечают в компании.