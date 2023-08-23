В Хабаровске собрались представители министерств, курирующих туристическую отрасль в российских регионах, туроператоры, инвесторы и тревел-блогеры.

"Спикеры обсудят результаты выполнения поручений президента России Владимира Путина: создание качественных, современных, доступных турпродуктов и услуг, развитие туристической инфраструктуры и логистики, подготовку кадров для индустрии", — заявила на открытии министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус.

По ее словам, на решение этих и ряда других задач направлен нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства". В числе его ключевых показателей — развитие путешествий внутри страны, наращивание номерного фонда и рабочих мест в отрасли.

Центральным событием форума станет пленарная сессия "Туризм в России: разворот на Восток". В настоящее время в регион пошли первые транши крупных федеральных инвестиций в инфраструктуру, разработан мастер-план макротерритории. Участники обсудят ситуацию: все ли идет по плану и каковы следующие шаги.

В стартовый день начался онлайн-марафон "Отдыхаем в Хабаровском крае — 2023", где представлены туристские продукты, популярные новинки на туристском рынке региона.

Одной из самых обсуждаемых тем в повестке туриндустрии Дальнего Востока станет возобновление российско-китайских туристских обменов. На сессии "КНР 2.0: перезагрузка традиционных турпотоков" разговор пойдет о восстановлении международных связей и изменении транспортных потоков между Россией и Китаем.

В рамках деловой программы форума на сессии "Дальний Восток — 2023: главные тренды сезона" регионы ДФО представят самые успешные практики, новые объекты инфраструктуры, туристические продукты, концепции продвижения.

Также темой форума станет вопрос медицинской и социальной реабилитации военнослужащих, возвращающихся из зоны боевых действий.

На сессии "Вкусные путешествия или как гастрономия влияет на туристский образ территории" своими историями успеха на поделятся рестораторы, организаторы гастрокэмпов, знаменитые шеф-повара.

Всего в дни форума, 23-26 августа, будут работать 15 дискуссионных площадок.

На набережной адмирала Невельского в Хабаровске открылся фестиваль "Улицы районов края", где жители и гости города могут оценить туристический потенциал региона, посетив экспозиции муниципалитетов.

Украсят праздник водное и огненное шоу, а также подъем аэростатов.