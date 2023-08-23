"На экспозициях представят предметы быта, связанные с жизнью крестьян, которые часто упоминаются в произведениях писателя", — говорится в сообщении.

Программа "Ожившая эпоха Льва Толстого. От Петербурга до Кавказа" призвана открыть посетителям необычные стороны быта населения тех лет. Отмечается, что с 5 сентября публике также будет доступна мозаичная инсталляция домотканого ковра, которую "сплели посетители" РЭМ из различных орнаментов народов России в рамках проекта "Мозаичные узоры. Создай арт-объект для музея".