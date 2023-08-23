«Чаще всего в 2023 году деловые путешественники из России запрашивают визы в Китай, доля оформленных в страну виз составила 38%. На второй строчке – занимавшая в прошлом году первое место Франция. Число виз в эту страну сократилось по сравнению с 2022 годом на треть, а доля от общего объема оформленных виз составила 14% (21% в 2022). Индия, как и годом ранее, заняла третье место, при этом спрос на визовую поддержку в эту страну сократился на 17%, а ее доля составила 7%», — говорится в сообщении компании.

Также в первую десятку по числу запросов на визы у бизнесменов вошли Италия, Испания, Германия, Австрия, Швейцария, Гвинея и Великобритания.

Как отмечают в «Аэроклубе», спрос на зарубежные визы со стороны представителей бизнеса из России в 2023 году остался на уровне прошлого года и составил лишь 22% от показателей 2019 году. Если на туристические визы в 2022 и 2019 годах приходилось 18 и 20% соответственно, то в текущем году их доля сократилась до 6%.

«Падение доли туристических виз связано со сложностью их получения: визы часто выдаются под даты поездки, число слотов на подачу документов невелико, у туристов требуют предоставить брони отелей и авиабилетов, а ряд посольств – европейские страховки. Получить визу с деловой целью значительно легче, так как меньше требований к комплекту документов и доступно большее количество слотов», – говорится в сообщении.

Чаще всего в 2023 году обращаются за визовой поддержкой и приглашениями представители добывающей, обрабатывающей промышленности и энергетики (доля от общего числа виз составляет 32%), фармацевтические (29%) и FMCG-компании (20%).