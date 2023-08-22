«В условиях дефицита кадров особое значение имеет повышение производительности труда на основе правильной организации производства. У нас есть более 5 тыс. предприятий, где изменена культура производства. На них сейчас работают 1,6 млн сотрудников. В результате их производительность в среднем на 5% выше, чем у коллег в отрасли. Если у нас в среднем рост добавленной стоимости 19%, то у этих компаний 24%. Накопленные компетенции предлагаем распространить на новые сектора экономики и технологические цепочки, и создать отраслевые центры компетенции не только в обработке, но и, например, в туризме, где есть большая потребность в новых кадрах, есть за счет чего повысить производительность труда», — сказал он на совете по стратегическому развитию и нацпроектам с президентом РФ.

Как отметил Решетников, малый бизнес обеспечивает значительную долю экономики предложения, в частности, в туризме.

«Мы продолжаем стимулировать развитие МСП. Но главная задача здесь – перейти от количественного, потому что по размеру МСП мы сейчас вполне достойно выглядим, к качественному росту. Сосредоточим господдержку на компаниях с потенциалом роста от микро к малым компаниям и от малых к средним. Важно также, чтобы у компаний был стимул перерастать границы МСП, при этом резко не теряя в господдержке и преференциях», — пояснил он.