Фестиваль пройдет на территории Государственного музея-заповедника С.А. Есенина и будет посвящен 128-й годовщине со дня рождения великого поэта.

"В течение дня на живописном берегу Оки художники будут работать над своими полотнами. По завершении пленэра в музее-заповеднике состоится выставка произведений участников и награждение победителей", — говорится в сообщении.

Гостей также ждут творческие мастер-классы, концерт песенно-инструментального ансамбля "Радуница" под руководством Заслуженного деятеля искусств России Александра Ермакова.

Как добавлено в сообщении, фестиваль выявляет и поддерживает одаренных детей и молодежь, популяризирует творчество Сергея Есенина, а также изобразительное искусство среди всех слоев населения. Его организаторы — министерство культуры Рязанской области, Государственный музей-заповедник С.А. Есенина, Рязанское художественное училище им. Г.К. Вагнера.

Сергей Есенин, русский и советский поэт, родился 3 октября 1895 года в селе Константинове Рязанской губернии. Жизнь в русской глубинке с раннего детства вдохновляла мальчика, именно здесь в возрасте девяти лет он написал свои первые стихи.

Государственный музей-заповедник С. А. Есенина — исторически сложивший комплекс мемориальных строений, включающих в себя усадьбу родителей Сергея Есенина, церковь Казанской иконы Божией Матери, часовню в честь Святого Духа, земскую школу и усадьбу последней помещицы села Константинова Л.И.Кашиной, Спас-Клепиковскую второклассную учительскую школу в Спас-Клепиковском отделе музея.

Музей-заповедник уникален тем, что здесь, в старинном селе на высоком берегу Оки, представлено соседство двух усадеб — крестьянской и барской. Такая близость двух культур, их традиций и быта позволяет на конкретном историческом материале проследить историю России рубежа XIX-XX веков.