"Отправиться в путь на электропоезде пассажиры смогут по рабочим дням: от станции Жигулевск в 06:26 (05:26 мск) с прибытием в Самару в 08:11 (07:11 мск) и отправлением в 16:33 (15:33 мск) из Самары с прибытием в Жигулевск в 18:44 (17:44 мск)", — говорится в сообщении.

В пути предусмотрены остановки на станциях: Могутовая, Жигулевское Море, Волжская Жемчужина, Задельная, Старосемейкино, Водинская, Ягодная, Средневолжская, Безымянка.

При этом в обратном направлении у поезда будут остановки на станциях: Толевая, Киркомбинат, Стахановская, Безымянка, Пятилетка, Средневолжская, Вишневая, Дачная, Яблочная, Козелковская, Ягодная, Шведская Слобода, о.п. 172, Водинская, о.п. 168, Сокская, Старосемейкино, Царевщина, Задельная, Волжская Жемчужина, Жигулевское Море, Могутовая.

Куйбышевская магистраль проходит по территории Пензенской, Самарской, Ульяновской, Тамбовской, Челябинской, Рязанской, Оренбургской областей и республик Башкирия, Татарстан и Мордовия.