"В целом за год, мы планируем, что отдыхом и оздоровлением будет охвачено 108 тыс. человек. Смены были весной и предстоят еще осенью", — отметил Голубев.

В рамках кампании акцент делается на отдыхе несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации: сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей участников СВО. "Мы предоставляем им бесплатные путевки в лагеря или полную компенсацию. Это 24 тыс. 570 рублей. Этим правом воспользовались активно в этом году", — сказал Голубев.

Кроме того, работающие родители также могут получить компенсацию в размере 70%.

По его словам, спрос на летние лагеря в этом году был выше. Всего в области работало 550 организаций, 454 из них — лагеря дневного пребывания. На всю оздоровительную кампанию было направлено около 1 млрд рублей.

В свою очередь директор Детского оздоровительно-образовательного центра "Маяк" Игорь Гуляев сообщил, что на площадках учреждения реализуется более 16 программ дополнительного образования. "Краеведческие, экологические. Дети учатся пользоваться умными теплицами. Это велотуризм. Спортивные направления, дети сдают ГТО и получают значки. И, конечно, творчество — танцы, песни — есть во всех лагерях", — сказал он.

Между тем Голубев добавил, что из-за коронавируса в лагерях по-прежнему не проводят массовые мероприятия, родительские дни в привычном понимании отменены.