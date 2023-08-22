По данным ведомства, в августе 2022 борт, на котором пассажир должен был вылететь в Сочи, задержали в связи с технической неисправностью воздушного судна.

"Несмотря на длительность задержки, перевозчиком вопреки требованиям законодательства не было своевременно организовано в аэропорту отправления предоставление размещения в гостинице", — отмечается в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры "Интерфаксу" уточнили, что по иску прокурора в интересах пассажира с авиакомпании взыскано 15 тыс. рублей компенсации морального вреда и 7,5 тыс. рублей — штраф в пользу потребителя.