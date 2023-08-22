«Если есть потенциально небезопасные объекты, которые привлекают туристов, например, подземные ходы, крыши, башни, сложные сооружения, необходимо по согласованию с ведомствами, отвечающими за них, превратить их в безопасные объекты показа, оборудовав освещением, дорожками, вентиляцией, аварийными выходами. А тех, кто водит туда экскурсии, соответствующим образом аттестовывать. В мире немало аналогов, например, катакомбы в Риме и Париже. Это путь долгий и финансово затратный. Самый простой и быстрый – запечатать все подобные сооружения, сделав их недоступными для туристов. То есть предпринять максимально запретительные меры», — цитирует его пресс-служба РСТ.

Однако, по словам Мохова, если люди захотят проникнуть на объект, они все равно так или иначе это сделают. К каждому люку, ведущему в коллекторы, невозможно приставить охрану.

«Запреты и ограничения не действуют на подростков, любителей адреналина и приключений. Но одно дело, если люди так поступают сами, рискуя собственной жизнью, и другое – когда организацией таких опасных приключений занимаются в целях извлечения выгоды. Очевидно, что экскурсии на охраняемые объекты, посещение которых запрещено — явление абсолютно недопустимое, и здесь должна идти речь об ответственности надзорных органов», — подчеркивает эксперт.

По его мнению, трагедия вновь поднимает вопрос о разграничении ответственности между поставщиками услуг в сфере туризма и теми, кто их продает.

«В частности, в этой истории к ответственности привлекаются агрегаторы, которые посещение коллектора не организовывали и не проводили, а лишь предлагали в числе других такие экскурсии на своих сайтах. Так, задержан гендиректор петербургской компании "Спутник" Александр Ким. Это вполне успешный ресурс, который агрегировал самые разные экскурсии. И у такой компании нет возможности проверить безопасность каждой услуги, которая предлагается на рынке, это не ее функция. Но с точки зрения следственных органов она входит в организованную преступную группу, которая сознательно предоставляла запрещенные услуги. РСТ неоднократно предлагал рассмотреть вопрос разграничения ответственности каждого из участников цепочки предоставления туруслуг. Сейчас это стоит сделать еще раз», — считает глава комитета РСТ по правовым вопросам.