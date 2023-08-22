"Таганрогский художественный музей подвергся ракетной атаке и был частично разрушен. Серьезные травмы получили трое сотрудников и произведения, представленные в экспозиции "Золотые имена Серебряного века". Русский музей не остался безучастным, ведь Таганрогский художественный музей входит в Ассоциацию художественных музеев России, которую возглавляет наш музей. Мы провели телеконференцию, наши реставраторы поехали в Таганрог и изучили повреждения с помощью мобильной лаборатории. В результате было принято решение не реставрировать работы на месте, а везти их в Петербург, в Русский музей", — цитирует пресс-служба генерального директора музея Аллу Манилову.

22 произведения, упакованные в специальные ящики, были доставлены автофургоном с системой поддержания оптимального температурно-влажностного режима. Специалисты распаковали их и осмотрели повреждения.

Манилова отметила, что специалисты не просто удалят последствия ракетного удара, но и максимально восстановят картины знаменитых художников, помогая раскрыть их первоначальный вид и авторский замысел.

"Для нас это серьезный вызов и новый опыт, потому что с повреждениями такого характера сотрудники столкнутся впервые. Однако мы уверены, что реставраторы Русского музея справятся с восстановлением на самом высоком уровне", — сказала заместитель генерального директора музея Ольга Бабина.

По оценке специалистов, работы займут около года — для каждого предмета будет разработана индивидуальная методика. Затем экспонаты выставят в Русском музее.

Как сообщалось, 28 июля Минобороны РФ заявило о том, что в Таганроге упали обломки сбитой украинской ракеты. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея.