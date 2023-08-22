"С 2:10 26 августа до 4:30 27 августа изменится расписание поездов на участке от Курского вокзала до Железнодорожной. (...) В период "окна" РЖД будут реконструировать инфраструктуру на участке от Курского вокзала до Нижегородской для подготовки к запуску D4, который состоится уже в сентябре", — говорится в телеграм-канале департамента.

На участке от Курского вокзала до "Нижегородской" не будет движения поездов. Поезда будут прибывать и отправляться только от станции "Нижегородская".

Часть поездов будет отменена. Интервал движения до "Нижегородской" будет увеличен до получаса. Часть поездов проследуют без остановок на станциях "Никольское", "Салтыковская", "Кучино", "Ольгино", "Чухлинка".

В дептрансе отметили, на "Нижегородской" есть пересадка на Московское центральное кольцо, Некрасовскую линию метро и Большую кольцевую линию, а еще — на наземный транспорт.

Сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании запустили компенсационные автобусы. С маршрутом и временем отправления можно ознакомиться на сайте перевозчика.

В дептрансе попросили планировать поездки заранее.