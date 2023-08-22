На участке от Курского вокзала до "Нижегородской" не будет движения поездов. Поезда будут прибывать и отправляться только от станции "Нижегородская".
Часть поездов будет отменена. Интервал движения до "Нижегородской" будет увеличен до получаса. Часть поездов проследуют без остановок на станциях "Никольское", "Салтыковская", "Кучино", "Ольгино", "Чухлинка".
В дептрансе отметили, на "Нижегородской" есть пересадка на Московское центральное кольцо, Некрасовскую линию метро и Большую кольцевую линию, а еще — на наземный транспорт.
Сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании запустили компенсационные автобусы. С маршрутом и временем отправления можно ознакомиться на сайте перевозчика.
В дептрансе попросили планировать поездки заранее.