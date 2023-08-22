В этом году он будет посвящен Году педагога и наставника.

"Программа форума включает более 50 мероприятий, в которых примут участие представители из 70 городов 13 стран мира в очно-заочном формате", — министр культуры региона Марина Кауркина.

Для работы форума будут задействованы разные площадки. В частности, в библиотеке имени Горького пройдут основные мероприятия деловой программы: центральная сессия "Время первых. Исторический контекст", IX межрегиональная научно-практическая конференция "Рязанская земля: история, культура, общество" и онлайн-встреча "Мировое кафе", где презентуют международный фестиваль против отмены российской истории и культуры "На том стоим". Также будет организован телемост "Рязань-Донецк" с обсуждением совместных проектов в поддержку русской культуры.

Лыбедский бульвар станет площадкой народного искусства. Впервые задействован Верхний городской сад для реализации новых творческих молодежных проектов. В разных районах города пройдут выставки, фестивали "Шили-были и носили", "Узорная нить", "Дивные гости", где будет представлено национальное культурное наследие древних городов России и ближнего зарубежья. Зрители смогут увидеть выступления ведущих инструментальных, народно-певческих и хореографических коллективов из Москвы, Рязани, Нижнего Новгорода, Кабардино-Балкарии, Башкирии и Белоруссии. Также будут организованы выставки-ярмарки декоративно-прикладного творчества.

В рамках форума состоится традиционная региональная акция "Культурный десант древних городов". Волонтеры культуры, активисты молодежных общественных движений выйдут на субботники на более чем 40 объектах культурного наследия в муниципалитетах.

Международный форум древних городов проходит в Рязани ежегодно с 2018 года под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО при поддержке министерства культуры Российской Федерации, министерства иностранных дел РФ и Россотрудничества.