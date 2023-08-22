"Первый полет по новому маршруту Астана — Душанбе состоится уже в октябре 2023 года", — цитирует пресс-служба авиакомпании слова директора по маркетингу и продажам FlyArystan Мадины Бужиновой.

Сообщается, что маршрут, соединяющий две столицы, будет курсировать 2 раза в неделю — по средам и субботам. Минимальная стоимость на авиабилеты начинается с 23 400 тенге, а время полета составляет 2 с половиной часа.

Судя по сайту авиакомпании, первый рейс из Астаны в Душанбе состоится 14 октября. Продажа билетов открыта.

Также сообщается, что недавно FlyArystan пополнил флот 16-м по счету самолетом, до конца текущего года ожидается пополнение еще двумя новыми самолетами с завода Airbus.

FlyArystan начала работу в 2019 году. Авиакомпания по итогам 2021 года перевезла 3,1 млн пассажиров, а по итогам 2022-го — 3,25 млн человек.

В маршрутной сети авиакомпании имеются как внутренние перелеты по Казахстану, так и международные направления: помимо Индии, лайнеры FlyArystan осуществляют регулярные перелеты в Турцию (Стамбул, Анкара), Грузию (Кутаиси), Азербайджан (Баку), ОАЭ (Дубай), Армению (Ереван), Узбекистан (Самарканд), Киргизию (Бишкек) и Индию (Дели). Также сообщалось, что осенью будут запущены рейсы из Астаны в Урумчи (Китай).

FlyArystan — первый казахстанский лоукостер, флот которого состоит из 14 самолетов Airbus A320.