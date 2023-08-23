"В музее будет организован сложный инженерный центр управления, который необходим для объекта такого уровня и масштаба. В совокупности комплекс из 20 систем безопасности, а также многокомпонентная база придаст зданию абсолютную сохранность и современность, превратив бетонную коробку со стеклянными фасадами в большой "живой" , но защищенный организм", — пресс-служба цитирует генерального директора ООО "СТГ-Запад" (генподрядчик — ИФ) Дмитрия Ржанникова.

На сегодняшний день для организации систем безопасности, автоматизации и управления в здании суммарно смонтировано более 250 километров кабеля.

Так, современная система пожаротушения позволяет в случае экстренной ситуации максимально сохранить все экспонаты, так как вода под высоким давлением создает дисперсную пыль, которая не повреждает картины.

Система для создания микроклимата предназначена для обеспечения сохранности экспонатов как в периоды выставок, так и во время их хранения. Она сможет в круглосуточном режиме с помощью датчиков отслеживать текущую ситуацию по множеству параметров и при необходимости включаться в автоматическом режиме для их поддержания на заданном уровне.

Также создана специальная система хранения произведений искусства и специальные помещения для реставрации, что позволит не вывозить картины в Москву.

"В системах кондиционирования воздуха будет производиться тепловлажностная обработка воздуха для постоянного поддержания микроклимата, необходимого для содержания экспонатов. Вентиляция предусматривает очистку наружного воздуха, утилизацию теплоты удаляемого воздуха, нагрев воздуха в холодный период до 12°С, бактерицидную обработку", — говорится в пресс-релизе.

Помимо этого для музея спроектированы сложные инженерные решения, которые позволят подстраивать оборудование и системы безопасности под требования различных выставок.

Как сообщалось, в Калининграде на острове Октябрьский строится один из четырех российских культурно-образовательных комплексов. Необходимость их создания во Владивостоке, Кемерово, Калининграде и Севастополе была озвучена президентом РФ Владимиром Путиным в 2018 году в Послании Федеральному Собранию.

Строительная площадка в Калининграде состоит из восточной и западной частей. В восточной части строительство всех объектов уже завершено. Это образовательная часть комплекса. На западной площадке возводятся здания филиала Третьяковской галереи, Театра оперы и балета (филиал Большого театра), а также Высшей школы театрального и музыкального искусств (филиал Российского государственного института сценических искусств).