«Продолжая развитие идеи мультимодальных туров, когда путешествие не ограничивается только круизом, мы предлагаем возможности для комбинации круиза и других туристических услуг. На сайте стало доступно бронирование отелей и других средств размещения в России и СНГ, а также заказ услуг автотрансфера в городах России и за рубежом», — приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора по развитию компании "ВодоходЪ" Ильи Суховольского.

Как отметили в компании, появление в ассортименте услуг круизного оператора бронирования отелей и трансферов обусловлено растущим спросом туристов на индивидуальные путешествия с комбинированием нескольких видов транспорта и объектов размещения.

Для реализации комплекса услуг круизный оператор привлек к сотрудничеству российский онлайн-сервис бронирования отелей «Броневик» и трансферную компанию I’WAY.