"Еще в 2020 году был разработан туристический маршрут "Путешествие в родовое гнездо Расула Гамзатова", который завоевал гран-при Национальной премии "Маршруты России-2020" в номинации "Этнографический маршрут"", — сказал Телякавов.

Он отметил, что этот маршрут включает посещение Аранинской крепости и водопада, Хунзахского историко-краеведческого музея, Старинной мельницы, дома-музея Г. Цадаса, Мемориального комплекса "Белые журавли", Хунзахского плато местность "Матлас", памятника Льву Толстому и герою его одноименной повести Хаджи-Мурат, ущелья "Каменная чаша".

"Еще один маршрут "Белые журавли" проходит по исторической части Махачкалы и посвящен юбилею Расула Гамзатова. Он начинается у Вечного огня в Центральном парке Махачкалы, где находится Музей боевой славы. В маршрут входит посещение памятника отцу Расула Гамзатова — Гамзату Цадасе, Музея изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой, которым руководит дочь поэта Салихат Гамзатова, Литературного музея в Союзе писателей Дагестана, а также Театра поэзии, где находится памятник Расулу Гамзатову", — уточнил Телякавов.