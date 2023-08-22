Он отметил, что этот маршрут включает посещение Аранинской крепости и водопада, Хунзахского историко-краеведческого музея, Старинной мельницы, дома-музея Г. Цадаса, Мемориального комплекса "Белые журавли", Хунзахского плато местность "Матлас", памятника Льву Толстому и герою его одноименной повести Хаджи-Мурат, ущелья "Каменная чаша".
"Еще один маршрут "Белые журавли" проходит по исторической части Махачкалы и посвящен юбилею Расула Гамзатова. Он начинается у Вечного огня в Центральном парке Махачкалы, где находится Музей боевой славы. В маршрут входит посещение памятника отцу Расула Гамзатова — Гамзату Цадасе, Музея изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой, которым руководит дочь поэта Салихат Гамзатова, Литературного музея в Союзе писателей Дагестана, а также Театра поэзии, где находится памятник Расулу Гамзатову", — уточнил Телякавов.