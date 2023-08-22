"Сегодня, 22 августа, состоялось возвращение скульптур на фасад павильона №61 "Центросоюз". Скульптуры девушки-колхозницы с пушистым снопом и молодого механизатора с разводным ключом (скульптуры рабочего и колхозницы) установили после реставрации", — отмечается в сообщении.

Отреставрированные скульптуры вместе образуют единую композицию, иллюстрирующую нерушимый союз рабочего класса с колхозным крестьянством.

В пресс-службе напомнили, что павильон №61 в северо-восточной части ВДНХ был построен в 1954 году, его архитекторы — Р.Р. Кликс, Б.С. Виленский. Павильон является объектом культурного наследия федерального значения. В самом павильоне продолжаются реставрационные работы.

Ранее сообщалось, что на 2023 год на территории ВДНХ запланирована реставрация и строительство 15 объектов. В 2022 году на территории выставки было отреставрировано и завершено строительство восьми объектов в рамках программы возрождения ВДНХ. Это, в частности, павильон №1 "Центральный", павильон №51 "Мясная промышленность", павильон №59 "Зерно", павильон №66 "Советская культура", павильон №6 "Химия", строится павильон №19 "Атом", парк "Орион" и "Лента Мебиуса".

Программа возрождения ВДНХ началась с 2014 года, ее основная задача — сохранение культурного наследия страны и развитие ВДНХ, а концепция заключается в возвращении облика 1954 года сохранившимся историческим павильонам. С 2014 года отреставрировано 26 объектов культурного наследия из 49.