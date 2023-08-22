"Вчера на территории Санкт-Петербурга были проведены обыски и установлено местонахождение Александра Кима — генерального директора ООО "Спутник", осуществлявшего продажу и предоставление указанной услуги", — заявили в ведомстве.

В ближайшее время Ким будет доставлен к столичным следователям для проведения с ним следственных действий.

"Кроме того, в ходе расследования задержан один из организаторов экскурсии — Никита Дубас, которому уже предъявлено обвинение в совершенном преступлении", — сообщили в СК.

Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

"В числе фигурантов уголовного дела также генеральный директор ООО "Авангард" Александр Лазовский, который находится в розыске. Согласно имеющейся информации, 21 августа он покинул Россию и вылетел в Объединённые Арабские Эмираты", — добавили в СК.

Там добавили, что по уголовному делу проведены осмотры места происшествия, обследован коллектор реки Неглинки, допрошены свидетели, истребована и изучается документация, назначен ряд экспертиз, проводятся иные следственные действия и оперативные мероприятия.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин "потребовал принять исчерпывающие меры к установлению обстоятельств гибели людей и привлечению всех причастных лиц к ответственности".

Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате СКР, подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время, уточнили в СК, найдены тела всех восьми погибших.

20 августа группа туристов, предположительно из восьми человек, отправилась на экскурсию с диггерами по взятой в трубу реке Неглинке. В это время на Москву обрушился ливень. Из-за резкого подъема уровня воды под землей коллектор вместе с людьми затопило.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В столичном управлении СК сообщили, что установили трех лиц, причастных к организации экскурсии. В рамках расследования проведены обыски у лиц, осуществлявших продажу и предоставление услуг, опасных для жизни и здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних.

Как установили следователи, организаторы уверяли граждан, приобретающих экскурсии, в безопасности услуги, в то время как незаконно проникали в коллекторы. В СКР отметили, что в таких подземных сооружениях имеют право находиться исключительно сотрудники специализированных служб города.

Правительство Москвы "оказывает содействие и всестороннюю помощь следствию", отмечают в СКР.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших, назвав произошедшее ужасной трагедией.