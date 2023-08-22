"На экспозиции представлены 24 наличника периода конца XVIII — середины XX века. Необычные экспонаты позволяют всем желающим познакомится с культурой и бытом российских областей", — подчеркнула экскурсовод.

Она отметила, что экспонаты для выставки собирали у коллекционеров по всей стране в течение двух лет, еще год потребовался на их реставрацию. Мастера тщательно очищали наличники от старой краски, восстанавливали утраченные детали, шлифовали и по данным ученых и историков подбирали краски.

"В течение года мы работали и с коллекционерами, и с музеями регионов, откуда прибыли наличники, и с представителями локальных сообществ, собирали информацию по крупинкам. Дело в том, что для наших предков, наличники считались своеобразным охранным символом дома. Благодаря им можно был понять весь уклад жизни, тем более, что на выставке представлены несколько наличников из мест, которые уже утрачены", — рассказала Белкина.

По ее словам, ярко-зеленый наличник приехал из Ярославской области, села Молога, которое называют "Русской Атлантидой". Оно было затоплено в 1935 году, попав под программу расширения Рыбинского водохранилища. Его хозяин жил на реке, поэтому на наличнике представлено солнце в виде красных цветов, вокруг которого вьется волна. Такие орнаменты очень часто встречаются на домах, расположенных вдоль реки Волги. Ярко-голубой наличник из Ивановской области украшен белоснежными ромашками. Хозяева этого дома не только жили на краю поля с цветами, но собирали их для изготовления лекарств.

"Один из наличников прослужил всего два года 1941-1942. Это — наличник радиста. Он находился на доме в селе Быково Раменского района Московской области, в котором во время Великой Отечественной Войны шла подготовка диверсантов-подрывников. В верхней части наличника можно увидеть символы азбуки Морзе "Тире-точка-тире". Это было своеобразным тайным посланием для военных", — пояснила старший экскурсовод.

Она также сказала, что один из самых поздних экспонатов необычной выставки — наличник из города Данилова. Он весь украшен вязью из колец, и не случайно. Таким образом его создатель приветствовал Олимпиаду 1980-го года.

В этнографическом комплексе "Моя Россия" отмечают, что экспозиция будет пополняться и дальше. Еще восемь старинных наличников уже проходят реставрацию.

"Этнопарк "Моя Россия" был создан в рамках подготовки к зимним Олимпийским играм 2014 года. Здесь, на территории более трех гектар, расположено 11 тематических зданий, иллюстрирующих историю, быт и культуру разных народов России. Есть и срубы Русского Заонежья, и Казанский кремль, и бурятский дацан, и уральский завод Демидовых. Новая экспозиция резных наличников — еще один шаг, который позволяет создать своеобразную связь между прошлым и будущим. Наличники на Руси были не просто украшением дома, а своеобразным концентратом смыслов, времен и эпох. Благодаря им можно глубже понять, чем жили, во что веровали наши предки", — отметила Белкина.