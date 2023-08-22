"Сейчас жернова прибыли в музей и в ожидании установки выставлены в действующей мельничной экспозиции. Новые детали для старинного гидротехнического сооружения, изготовлены в Карелии из природного материала, камня, который называется малиновый кварцит", — отмечается в сообщении.

В "Михайловском" напомнили, что водяная мельница на берегу речки Луговки стояла и при Пушкине (поэт упоминает её в нескольких своих произведениях), и до него, ещё в XVIII веке. Хозяином мельницы был Святогорский монастырь, а арендаторами много лет выступали владельцы Тригорского: вначале сам Александр Максимович Вындомский — отставной полковник лейб-гвардии Семёновского полка, а потом его дочь — соседка и сердечный друг Пушкина Прасковья Александровна Осипова (в первом браке — Вульф).

Открытая для посетителей Пушкинского Заповедника в 2007 году, нынешняя мельница в музейном комплексе была воссоздана по многочисленным сохранившимся документам, в числе которых и подробная "Опись построенной от монастыря водяной мелницы" от 1805 года, и графическое изображение мельницы и мельничного места в Бугрово — "Карта Воронецкой области 1846-1847 годов".

Подлинные мельничные механизмы в "Михайловское" тогда привезли со старинной и ещё рабочей, хотя уже давно не действующей водяной мельницы из деревни Маслово Опочецкого района Псковской области.