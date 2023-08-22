Ранее сообщалось об обнаружении тел семи участников экскурсии.

Поисковая операция прекращена.

По основной версии, люди погибли, утонув в коллекторе из-за резкого подъема уровня ливневых вод.

"Когда начался дождь, группа могла пытаться покинуть туннель в районе станции метро Трубная. Однако из-за аномальных осадков в ливневом коллекторе произошел резкий подъем уровня воды, и группа не успела выйти на поверхность. Люди утонули. Шансов спастись практически не было", — сказал собеседник агентства.

Экскурсия, по предварительным данным, не была согласована с профильными московскими организациями, а группа не была зарегистрирована.

"Участие в экскурсии стоило около 9 тыс. рублей. Оплата производилась наличными. Организаторы уверяли участников, что в непогоду экскурсия проводиться не будет, однако на случай внезапной непогоды запасные пути эвакуации предусмотрены не были", — сказали в экстренных службах.

В понедельник в СМИ появились сообщения, что 20 августа группа туристов, предположительно из восьми человек, отправилась на экскурсию с диггерами по Неглинной, когда на столицу обрушился ливень. Из-за резкого подъема уровня воды под землей коллектор вместе с людьми затопило.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В столичном управлении СК сообщили, что установили трех лиц, причастных к организации экскурсии. С одним из них проводятся следственные действия. Несколько человек объявлены в розыск. В рамках расследования проведены обыски у лиц, осуществлявших продажу и предоставление услуг, опасных для жизни и здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних.

Как установили следователи, организаторы уверяли граждан, приобретающих экскурсии, в безопасности услуги, в то время как незаконно проникали в коллекторы. В СКР отметили, что в таких подземных сооружениях имеют право находиться исключительно сотрудники специализированных служб города.

"Правительство Москвы оказывает содействие и всестороннюю помощь следствию", — резюмировали в СКР.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта, с которым работают следователи, меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в СК.