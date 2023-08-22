"Кроме представителей СНГ в этом году добавляется делегация из Ирана. Приедет посол Италии. Кинофестиваль это прежде всего общение между творческими людьми. Кроме того, в этом году очень много молодых участников", — сказал Тельнов.

Со своей стороны программный директор МКФ "LEFF" Марина Озеренчук рассказала, что в рамках фестиваля будет показан 31 фильм.

"10 участников основного игрового конкурса, 14 участников неигрового, несколько картин станут изюминкой фестиваля и будут представлены во внеконкурсной программы, это фильмы из Аргентины, США, Индии и Ирана. Мы хотели показать срез кинематографии на срезе Европы и Азии", — добавила она.

В свою очередь заместитель исполнительного директора "Фонда поддержки регионального кинематографа РФ" Дмитрий Якунин подчеркнул, что на питчинг фестиваля было прислано более 200 заявок.

"Много российских фильмов, и это не только Москва и Петербург, это и Казань, Башкирия, Пермь. Развивается тема семейного кино, тема Великой Отечественной войны, истории наших народов. В программе фестиваля и крупные киностудии, и выпускники вузов. Кроме того, важным событием будет круглый стол, посвященный российским возможностям, грантам и конкурсам", — отметил Якунин.

Фестивальную программу зрители смогут посмотреть с 26 по 29 августа в Доме кино, на киностудии "Лендок", в кинотеатре "Аврора". Публике будут представлены фильмы из России, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Ирана, Аргентины и других стран.