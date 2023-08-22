"Выходные были жаркими и многие (как и я) провели их на пляже. Однако некоторые наши сограждане считают необходимым проехать на своём автомобиле прямо к морю — регулярно получаю такие обращения в личку и отрабатываю их в ручном режиме. Предлагаю объединить усилия и совместно ликвидировать недостаток воспитания у таких водителей, наказывая их рублём", — написал Алиханов в своем телеграм-канале.

По его словам, если более сознательные граждане увидели таких разрушителей пляжей, они могут снять соответствующее видео и прислать "мне в личку в "ВКонтакте" либо в телеграм-канал".

"Жду материалы, буду оперативно отрабатывать", — заключил Алиханов.

Ранее сообщалось, что на побережье Балтийского моря в Калининградской области еще есть места, популярные у неорганизованных туристов, отдыхающих там с палатками. Однако в этих зонах возникают серьезные проблемы с охраной природы, общественной и санитарной безопасностью.

На отдельных участках побережья нерадивые автовладельцы нередко выезжают прямо на пляжи, что запрещено законодательством.