«На Турцию приходится 48% бронирований на осень, ОАЭ занимает 18%, Россия – 9%, Абхазия и Египет – по 7%. Мы также видим хорошие продажи у Таиланда, Шри-Ланки, Кубы, Мальдив», — рассказала руководитель по связям с общественностью туроператора FUN&SUN Ольга Иванова.

По ее словам, спрос в целом повторяет тенденции прошлого года, однако доли трех лидирующих направлений слегка снизились, так как в прошлом году не было массового потока в Таиланд, на Шри-Ланку и Кубу.

У туроператора Anex доля бронирований Турции на сентябрь-октябрь составляет 62%, Египта – 17%, также в первой пятерке – Таиланд, ОАЭ и Россия.

«Сентябрь – бархатный сезон, когда гораздо меньше туристов летят с детьми, цены несколько ниже. Октябрь считается уже периодом невысоких цен, снижение может достигать 20-30% по сравнению с летними месяцами», — сказала руководитель отдела по связям с общественностью компании Алена Хитрова.

Она отметила, что в Турции и Египте российские туристы чаще всего бронируют отели 5* «все включено». В Таиланде и ОАЭ на осень бронируют в основном 4*. В России продаются в первую очередь отели Сочи, а также санатории Кавминвод, Краснодарского края и Подмосковья.

Глава комитета РСТ по агентской деятельности, директор сети турагентств «Магазин горящих путевок» Сергей Агафонов подтверждает лидерство Турции.

«Ее доля последние три месяца держится на уровне более 43%, на втором месте – Россия (22,3%), на третьем – Египет (15,8%). Таиланд и ОАЭ занимают пока небольшие равные доли чуть более 4%. С увеличением объемов перевозки ждем роста спроса на Египет», — пояснил он.

Турция лидирует по продажам на осенний сезон и у туроператоров, специализирующихся на дорогих турах.

Как рассказала начальник отдела продаж компании «Содис» Ирина Мануильская, второе место по продажам занимают ОАЭ, за ними следуют Мальдивы, а также Россия.

Она добавила, что у обеспеченных туристов осенью популярны и европейские страны.

«Прежде всего, это Италия, Франция, Греция, Крит, на которые приходится порядка 15% наших продаж. С визами больших проблем нет, туристы их получают. Многим россиянам в Турции не хватает городской инфраструктуры: система «все включено» и отдых на территории отеля устраивают не всех», — заключили в «Содис».