Он также добавил, что рыбу будут жарить и на большой сковороде.
"На площади установим для всех гостей столы и устроим рыбный пир", — отметил собеседник агентства.
По его словам, тоболяки и гости города смогут также принять участие в различных конкурсах, интерактивных программах, побывать на концерте и мастер-классах, где их научат вязать и лепить рыбок из глины.
"Каждый желающий сможет присоединиться к балаганному шествию, которое возглавит огромная красная рыба — символ фестиваля. Также можно принять участие в конкурс-дефиле костюмов на рыбную тематику", — отметил собеседник.
Ожидается, что в фестивале примут участие порядка 10 тыс. человек, подчеркнул представитель оргкомитета.
Кроме того, по его словам, с 19 августа по 3 сентября в рамках гастрофестиваля пройдут рыбные недели в кафе и ресторанах Тобольска. Посетители смогут проголосовать за самое вкусную уху.