"В этот день на Базарной площади 13 команд из муниципалитетов Тюменской области будут готовить в больших котлах уху по своим оригинальным рецептам. Ожидается, что в общей сложности будет сварено свыше 600 литров ухи", — сказал представитель оргкомитета.

Он также добавил, что рыбу будут жарить и на большой сковороде.

"На площади установим для всех гостей столы и устроим рыбный пир", — отметил собеседник агентства.

По его словам, тоболяки и гости города смогут также принять участие в различных конкурсах, интерактивных программах, побывать на концерте и мастер-классах, где их научат вязать и лепить рыбок из глины.

"Каждый желающий сможет присоединиться к балаганному шествию, которое возглавит огромная красная рыба — символ фестиваля. Также можно принять участие в конкурс-дефиле костюмов на рыбную тематику", — отметил собеседник.

Ожидается, что в фестивале примут участие порядка 10 тыс. человек, подчеркнул представитель оргкомитета.

Кроме того, по его словам, с 19 августа по 3 сентября в рамках гастрофестиваля пройдут рыбные недели в кафе и ресторанах Тобольска. Посетители смогут проголосовать за самое вкусную уху.