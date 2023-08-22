Соответствующее решение приняла сертификационная комиссия всероссийской программы "Деревья — памятники живой природы".

Как рассказал настоятель монастыря игумен Павел, обхват дерева составляет 3 м 5 см, его высота — приблизительно 22 м.

"Поселок Заря Свободы — очень живописное место, на его территории росло много деревьев-старожилов. Часть из них погибла, другую часть когда-то вырубили. А этот вот дуб остался. Даже старожилы не знают, сколько ему лет. Он повидал очень многое. Был свидетелем разгрома монастыря, теперь является свидетелем его восстановления", — отметил настоятель.

В настоящее время в Национальный реестр старовозрастных деревьев России внесено семь деревьев, растущих в Рязанской области, два из них — Дуб черешчатый около Дома-музея И.П. Пожалостина в п. Солотча и Тополь бальзамический в селе Константиново являются памятниками живой природы.