Так, в Мичуринском муниципальном округе учреждение разместят в Доме детского творчества в селе Заворонежское. Планируется в сентябре завершить оформление юридического лица.

В Кирсановском муниципальном округе открытие запланировано на 20 декабря, на базе народного музея в селе Ленинское, который посвящён истории Ирской коммуны. А в Моршанском муниципальном округе рассматривается возможность создания в 2025 году музея на территории Устьинского сельсовета.

"Мы приняли решение создать краеведческие музеи в каждом муниципальном округе. По сохранённым в них коллекциям школьники смогут изучать историю, природу и традиции родного края. Каждый из них мы сделаем уникальным, при этом все учреждения будут современными, комфортными, оборудованными по последнему слову техники", — приводятся в сообщении слова главы Тамбовской области Максима Егорова.

Благодаря участию в нацпроекте "Культура" обновляются и становятся современными уже действующие музеи региона. В прошлом году оборудование получили Знаменский, Жердевский музеи, а также Литературно-музыкальный музей Мичуринска.

В нынешнем году средства по нацпроекту выделены на оснащение шести учреждений: в Никифоровском, Петровском, Сосновском, Староюрьевском, Уваровском округах и Котовске. Такое же количество музеев планируется оснастить в 2024 году.

Капитальный ремонт в этом году проходит в Знаменском районном краеведческом музее. Также поданы по две заявки на капремонт учреждений на 2024 и 2025 годы, отметили в пресс-службе.

Всего в Тамбовской области 28 музеев — 10 государственных и 18 муниципальных. Также в 11 муниципальных округах они работают при домах культуры и школах на общественных началах.