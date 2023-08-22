"В районе Большого Устьинского моста обнаружено тело мужчины, еще одно тело найдено в Москве-реке", — сказали в экстренных службах.

Ранее сообщалось об обнаружении тел пяти погибших. Таким образом, общее число жертв увеличилось до семи человек.

Продолжаются поиски как минимум одного участника экскурсии.

В понедельник в СМИ появились сообщения, что группа туристов, предположительно из восьми человек, отправилась на экскурсию с диггерами по Неглинной 20 августа, когда на столицу обрушился ливень. Из-за резкого подъема уровня воды под землей коллектор вместе с людьми затопило. По последним данным, спасатели нашли тема нескольких погибших, в том числе одной несовершеннолетней. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших.