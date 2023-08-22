В настоящее время имеется информация о пяти случаях острой кишечной инфекции среди детей.

Специалисты исследуют пробы из объектов внешней среды, в том числе готовой пищевой продукции, смывов, питьевой воды, дезинфицирующих средств, а также пробы от контактных детей и сотрудников пищеблока.

"Персонал пищеблока отстранен от работы до результатов обследования на бактериальные и вирусные возбудители кишечных инфекций", — говорится в сообщении.

В лагере усилен дезинфекционный режим, проведена заключительная дезинфекция пищеблока, корпусов, мест общего пользования.

Организовано медицинское наблюдение за контактными.

В свою очередь пресс-служба областной прокуратуры отмечает, что также начала проверку исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также причин и условий, способствовавших заболеваю.

Родители нескольких детей сообщили местным СМИ, что дети госпитализированы с симптомами кишечной инфекции.