"Согласован проект капитального ремонта Доходного дома в районе Арбата, в которым в начале XX века жил Сергей Есенин", — говорится в сообщении.

Заммэра столицы Андрей Бочкарев добавил, что специалисты отремонтируют интерьеры и фасады, в подъездах обновят потолки и стены лестничных клеток, приведут в порядок ограждения и поручни лестниц. Кроме того, ремонт проведут в подвале. В здании модернизируют системы водоснабжения и отопления.

"Также специалисты обновят балконы и лоджии здания. Дополнительно запланирован ремонт козырьков и цоколя", — добавила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Уточняется, что Доходный дом О.С. Петровской, расположенный по адресу: улица Сивцев-Вражек, дом №44/28, является объектом культурного наследия регионального значения и включен в региональную программу капремонта. Шестиэтажное, двухсекционное здание построили в 1912 году по проекту архитектора Дмитрия Челищева. С 1913 года в доме проживал поэт Сергей Есенин со своей первой женой Анной Изрядновой. Позднее в этом доме в гостях у актера и кинорежиссера Сергея Никоненко бывали Василий Шукшин, Андрей Миронов и другие знаменитые личности.