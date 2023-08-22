Огонь бушует на острове Эвбея, к северу от Афин, а также в регионе Беотия. Ситуация осложняется сильными порывами ветра и высокой температурой воздуха около 40 градусов по Цельсию.

Отмечается, что предписано эвакуировать около 20 тыс. человек, главным образом это туристы.

Греция не единственная европейская страна, которая столкнулась с подобной стихией. На испанском острове Тенерифе пожарные продолжают бороться с огнем. Пока им не удалось взять под контроль распространение пожаров, но оно замедлилось. Премьер Испании Педро Санчес во вторник созывает кабмин, где будет обсуждаться возможность объявления Тенерифе "зоной катастрофы".

По данным испанских СМИ, огонь уничтожил почти 15 тыс. га лесных массивов на Тенерифе.

Ранее на этой неделе глава правительства Канарских островов Фернандо Клавихо заявлял, что речь идет о самой сложной обстановке с пожарами в регионе минимум за 40 лет.