Распоряжение о выделении средств на ремонт дорожной инфраструктуры ряду регионов подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Более 143 млн рублей пойдет на восстановление магистралей в Приморском крае, пострадавших от паводка в 2022 году", — говорится в сообщении.

Ранее Приморье оказалось в зоне подтоплений из-за тайфуна "Ханун" и длительных дождей. В регионе с 15 августа введен режим ЧС регионального уровня.

По данным властей региона, из-за тайфуна "Ханун" в 17 муниципальных образованиях края было затоплено более 5 тыс. жилых домов и свыше 7,5 тыс. приусадебных участков, нарушено транспортное сообщение с 66 населенными пунктами. Несколько человек погибли, более 2,5 тыс. были эвакуированы. В крае продолжаются работы по ликвидации последствий наводнения.