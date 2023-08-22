"Сейчас готовятся к запуску новые станции Солнцевской линии -"Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". После их открытия метро Москвы станет единственным в России, где будет станция прямо в аэропорту. Сейчас специалисты проверяют все системы, а потом начнут накатку пути", — сказал Ликсутов, слова которого приводятся на сайте мэра и правительства Москвы во вторник.

Заммэра напомнил, что запуск тестовых составов — обязательное условие для открытия новых участков метро. Это поможет обеспечить безопасность будущих поездок. Специальные составы позволяют проверить габариты новых тоннелей, состояние пути и рельсов, готовность контактной сети, корректность работы автоматических устройств и связи с диспетчером.

Длина нового участка Солнцевской линии метро составляет 4,9 км. На нем построили две станции — "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Между ними поезда будут выходить на поверхность, проезжать по метромосту длиной 460 метров над рекой Ликовой и снова уходить под землю. В перспективе участок улучшит транспортное обслуживание 350 тыс. человек, которые живут и работают в ближайших районах, а также миллионов пассажиров аэропорта "Внуково".