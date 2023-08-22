"Рязанская, Смоленская, Орловская и Ярославская области, а также Приморский край получат дополнительное финансирование на ремонт дорожной инфраструктуры. Распоряжение о распределении на эти цели более 490 млн рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Так Ярославская область получит около 100 млн рублей на продолжение капитального ремонта моста через Волгу в Рыбинске. Закончить капитальный ремонт моста предполагается летом 2024 года.

В Рязани 100 млн рублей пойдёт на ремонт трассы, которая начинается на пересечении Касимовского шоссе и улицы Советской Армии и продолжается до автодороги "Северный обход города Рязани".

Аналогичная сумма будет направлена на ремонт улиц Чаплина и Герцена и площади Победы в Смоленске.

На реконструкцию Красного моста в Орле будет направлено 50 млн рублей. Работа над этим объектом находится в завершающей стадии.

Кроме того, более 143 млн рублей пойдет на восстановление магистралей в Приморском крае, пострадавших от паводка в 2022 году.

Ранее с интервью "Интерфаксу" вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что в течение ближайших лет планируется отремонтировать существующие дороги и построить новые магистрали общей протяженностью более 140 тыс. км.

"Мы взяли для себя психологически высокую планку — всего в этом году планируем уложить более 180 млн кв.м дорожного покрытия. Для достижения этой цели используем среди прочего опережающее финансирование в виде казначейских кредитов — 120 млрд рублей, что позволит до конца года привести к нормативу порядка 3 тыс. км региональных дорог", — подчеркнул Хуснуллин.