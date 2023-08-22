Соответствующий документ размещен на сайте регионального правительства.

"С учетом решения градостроительного совета Московской области и с целью внесения в Единый государственный реестр недвижимости данных постановляю установить охранную зону памятника природы областного значения "Пущинская усадьба" , — говорится в тексте постановления.

В мае градостроительный совет Московской области одобрил инициативу регионального Минэкологии о создании охранной зоны памятника природы областного значения "Пущинская усадьба" в городском округе Серпухов.

"Памятник природы имеет двойную ценность — природоохранную и культурно-историческую. Недавно его обследовали специалисты и установили, что в целом состояние ООПТ удовлетворительное, однако найдены навалы бытового мусора, оставленные стихийными туристами и отдыхающими. (...) Мы считаем чрезвычайно важным создать охранную зону, в пределах которой должна быть ограничена как хозяйственная деятельность, так и рекреация", — отмечал тогда министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он отметил, что постановление, которое разрабатывало ведомство, в случае его принятия будет способствовать сохранности как уникальных экосистем, так и построек самой Пущинской усадьбы.