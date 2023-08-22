"За первые 7 месяцев 2023 года курортный сбор в Кисловодске составил рекордную сумму в более чем 140 млн руб., что на 13% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, без учета повышения ставки курортного сбора на 50 рублей с начала этого года", — говорится в сообщении.

В городе активно развиваются санаторный, событийный, гастрономический и рекреационный виды туризма. Ранее сообщалось, что с января 2023 года курортный сбор на территории Ставрополья увеличился с 50 рублей до 100 рублей. Краевые власти планируют за год собрать более 591 млн рублей.