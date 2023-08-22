"Туризм в Якутии является одним из наиболее динамично развивающихся направлений. В данное время в республике реализуется более 300 уникальных турпродуктов, их количество постоянно растет", — говорится в сообщении.

По словам главы Якутии Айсена Николаева, выставка "Улица Дальнего Востока" — это возможность представить не только красоту природы Якутии, но и экономический потенциал региона, уже реализованные проекты.

"Ставку мы делаем на креативные индустрии в самом широком понимании: от цифровых технологий до развития кинопроизводства", — приводятся в сообщении слова Николаева.

Экспозиция будет разделена на зоны: основной павильон, зона презентации брендов Якутии, сцена, зона презентации работы республики по поддержке СВО. Интерьер павильона будет представлен в виде Царства вечной мерзлоты — одного из ключевых брендов Якутии.

"Центральным объектом павильона станет интерактивный цифровой двойник территории Якутии, представляющий собой совокупность процессов мониторинга, визуального анализа текущего состояния, прогнозирования и планирования последующего развития территории. В дальнейшем на его основе планируется создать систему поддержки принятия управленческих решений", — отмечается в релизе.

В зоне инвестпроектов будет представлено шесть разделов: транспорт, добыча полезных ископаемых, связь, продовольственная безопасность, экология, научные проекты.

Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отметил, что Якутия уверенно лидирует в сфере креативных технологий.

"Усиление этого сектора дает стимул не только для отдельного бизнеса, но и для развития всей страны", — приводит пресс-служба слова Трутнева.

Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.