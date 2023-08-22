По данным пресс-службы, вылет задержанного рейса авиакомпании S7 в Москву (Домодедово) запланирован на 13:30 (09:30 мск), рейс "Аэрофлота" в Москву (Шереметьево) — на 15:50 (11:50 мск), время вылета рейса авиакомпании "Северный ветер" в Санкт-Петербург уточняется.

Как сообщалось, во вторник утром в новокузнецком аэропорту при посадке было повреждено шасси самолета компании "Северный ветер", на котором находилось 140 пассажиров. Пострадавших нет, судно отбуксировали на стоянку. По предварительным данным, причиной повреждения шасси стала плохая видимость и туман. Транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.