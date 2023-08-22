"Традиционно в честь Дня флага РФ украсили город в цветах российского триколора. В этом году разместили более 2,5 тыс. флаговых конструкций, они установлены, в том числе, на шести мостах: Большом Москворецком, Крымском, Новоарбатском, Большом Устьинском, Большом Краснохолмском и Большом Каменном", — сказал Бирюков.

По его словам, праздничное оформление получили эстакады и путепроводы на Садовом кольце и Кутузовском проспекте.

"Флагштоки с триколором установлены у здания Совета Федерации на Большой Дмитровке и около Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд", — подчеркнул заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что дополнительно оформлена территория олимпийского комплекса "Лужники", которая является одной из площадок Московского урбанистического форума.

"В честь праздника на билбордах и афишных стендах разместили более 500 тематических плакатов. Подготовлены видеоролики, которые будут транслироваться на цифровых билбордах и медиафасадах зданий 8 и 28 и на домах-книжках на Новом Арбате", — добавил Бирюков.