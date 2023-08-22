Как уточнили "Интерфаксу" в воздушной гавани, для выполнения обратного рейса ожидают новый борт. Вылет намечен "ориентировочно" на 14:00 по местному времени, "возможны корректировки по факту прибытия резервного борта".

Согласно расписанию на официальном сайте аэропорта, по вторникам рейс Nord Wind из Новокузнецка в Санкт-Петербург вылетает в 5:25 по местному времени. Таким образом, вылет задержится более, чем на 8 часов.

В телеграм-канале воздушной гавани отмечается, что "предварительной" причиной повреждения шасси является плохая видимость и туман. "Командир воздушного судна сделал несколько кругов над аэродромом и принял решение сажать самолет. На момент посадки видимость была 1500-400-400 метров. На борту находилось 140 пассажиров и члены экипажа, никто из них не пострадал. Сотрудники аэропорта провели эвакуацию пассажиров непосредственно на ВПП", — сообщается в телеграм-канале. Из-за того, что ВС находилось на ВПП и тем самым заблокировало её, новокузнецкий аэропорт был закрыт до 7 утра по местному времени.

К настоящему времени самолет отбуксирован на стоянку. "Аэропорт работает в штатном режиме, ограничения по погодным условиям (низкая видимость, туман) сохраняются", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что утренний рейс авиакомпании S7, который выполнял полёт из Москвы в Новокузнецк, отправлен на запасной аэродром в Новосибирске, "остальные рейсы не вылетали из аэропортов вылета по погодным условиям".