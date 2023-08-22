"По предварительным данным, около 5 часов утра в международном аэропорту Новокузнецк имени Волынова при посадке воздушного судна Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер", выполнявшего рейс Санкт-Петербург — Новокузнецк, допущено выкатывание борта самолета за пределы взлетно-посадочной полосы", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на борту самолета находилось 140 пассажиров. Люди доставлены в здание аэровокзала. Воздушное судно с повреждениями было отбуксировано к месту стоянки.

Новокузнецкая транспортная прокуратура проводит проверку для выяснения причин и обстоятельств случившегося.

Ранее в воздушной гавани "Интерфаксу" сообщили, что для выполнения обратного рейса ожидают новый борт. Вылет намечен "ориентировочно" на 14:00 по местному времени, "возможны корректировки по факту прибытия резервного борта".

Согласно расписанию на официальном сайте аэропорта, по вторникам рейс "Северного ветра" из Новокузнецка в Санкт-Петербург вылетает в 5:25 по местному времени. Таким образом, вылет задержится более, чем на 8 часов.

В телеграм-канале аэропорта отмечается, что "предварительной" причиной повреждения шасси является плохая видимость и туман. "Командир воздушного судна сделал несколько кругов над аэродромом и принял решение сажать самолет. На момент посадки видимость была 1500-400-400 метров. На борту находилось 140 пассажиров и члены экипажа, никто из них не пострадал. Сотрудники аэропорта провели эвакуацию пассажиров непосредственно на ВПП", — сказано в сообщении.

Отмечается также, что утренний рейс авиакомпании S7, который выполнял полёт из Москвы в Новокузнецк, отправлен на запасной аэродром в Новосибирске, "остальные рейсы не вылетали из аэропортов вылета по погодным условиям".