"Ночью и утром 23 августа под влиянием активных фронтальных разделов в Приморском крае местами пройдут сильные, локально очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее", — говорится в сообщении.

В пятницу в связи с выходом южного циклона на большей территории края ожидаются сильные дожди.

На реках края вновь ожидается формирование локальных дождевых паводков, вода поднимется на 0,5-1,5 метра. В верховьях рек и на малых водотоках возможны резкие подъемы воды более чем на два метра. В условиях повышенной водности на отдельных участках рек ожидаются выходы воды из низких берегов, подтопление прилегающих территорий.

Ранее Приморье оказалось в зоне подтоплений из-за тайфуна "Ханун" и длительных дождей. В регионе с 15 августа введен режим ЧС регионального уровня. В регионе продолжают ликвидировать последствия непогоды.