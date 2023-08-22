"В настоящее время следователи установили трех лиц, причастных к организации и проведению данной экскурсии, с одним из которых в настоящее время проводятся следственные действия в подразделении ведомства", — сообщили в пресс-службе ведомства.

"Кроме того, ряд лиц объявлен в розыск", — добавили там.

По данным следствия, в минувшее воскресенье гид-диггер повел в коллектор Неглинки группу из семи человек. Экскурсия закончилась гибелью четырех человек, включая несовершеннолетнюю, "судьба остальных на данный момент неизвестна". По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

В ведомстве заявили, что в рамках расследования дела проведены обыски у лиц, осуществлявших продажу и предоставление услуг, опасных для жизни и здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта, с которым работают следователи, меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в СК.