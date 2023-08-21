Увеличение турпотока планируется достигнуть, в том числе за счет роста числа отдыхающих, получивших санаторно-курортное лечение и прошедших медицинскую реабилитацию, говорится в документе.

Также на это повлияет и создание новых мест размещения в санаторно-курортном и туристском комплексах.

Особое внимание предполагается уделить качеству городской среды в муниципалитетах курортного региона.

Кроме того, планируется улучшить экологию курорта. В частности, обратить внимание на снижение уровня загрязнения воздуха, в том числе за счет развития общественного транспорта, гибридного и электротранспорта.

Как сообщали "Интерфаксу" в пресс-службе министерства туризма и оздоровительных курортов региона, Ставропольский край принял в январе-мае 2023 года 1,87 млн отдыхающих, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.