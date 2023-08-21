"В Центр содействия строительству при правительстве Московской области на этапе проектирования поступил объект застройщика "СК Вектор-В" в городском округе Истра. Компания планирует построить горнолыжный комплекс. Размер инвестиций составит — 150 млн рублей", — говорится в сообщении.

Протяженность горнолыжного спуска составит 200 метров, трассу планируют оснастить системами искусственного оснежения. Также на территории построят гостиницу, спа-зону с бассейном и дома для отдыхающих.

Реализация проекта запланирована на 2024-2025 годы, добавили в министерстве.