"Вчера произошла ужасная трагедия в коллекторе реки Неглинки. Во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе погибли люди. Поиск пропавших продолжается. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего", — написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.

В понедельник в СМИ появились сообщения, что группа туристов, предположительно из 8 человек, отправилась на экскурсию с диггерами по Неглинной 20 августа, когда на столицу обрушился ливень. Из-за резкого подъема уровня воды под землей коллектор вместе с людьми затопило. По последним данным, спасатели нашли тема нескольких погибших, в том числе одной несовершеннолетней. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.